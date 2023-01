Il Movimento per l'Autonomia costituisce un gruppo consiliare nella terza municipalità

Alla presenza del deputato regionale dei Popolari e Autonomisti, Giuseppe Lombardo, del segretario organizzativo del Mpa, Salvo Di Salvo e del Consigliere Comunale Mpa Dario Grasso, è stata formalizzata la costituzione del gruppo consiliare del Mpa all’interno della terza Municipalità (Vulcania-Borgo-Sanzio) di Catania. Sono 4, rispetto ai 9 totali della municipalità, i consiglieri che hanno aderito al gruppo del Mpa. Si tratta di Antonio Basile, Manuela Mammana, Santo Sonny D'Antonio e Salvatore Rapisarda. Santo Sonny D’Antonio è stato eletto all’unanimità come capogruppo, mentre nel ruolo di vice capogruppo è stato designato Salvatore Rapisarda. “Cresce sempre più – ha dichiarato il deputato regionale Giuseppe Lombardo - la classe dirigente politica del Movimento per l'Autonomia, con profili istituzionali competenti e qualificati che svolgono quotidianamente importanti attività nell'esclusivo interesse del territorio in cui sono stati eletti”. “C’è grande soddisfazione – ha commentato Salvo Di Salvo - e, nei prossimi giorni, continueremo a formalizzare i gruppi consiliari del Movimento per l'Autonomia nelle varie sedi istituzionali. Una classe dirigente in crescita rappresentata da giovani espressione del consenso cittadino che accrescono la loro esperienza e diventato riferimento nel territorio”. “Ringrazio i miei colleghi consiglieri - dichiara il neo eletto capogruppo Santo Sonny D’Antonio - per avermi affidato questo ruolo. Continueremo a lavorare per poter migliorare la vivibilità della nostra municipalità. Lo faremo con numerose iniziative politiche che rispondono a quello che è il nostro mandato: essere credibili e riuscire a dare risposte concrete ai cittadini”.