Gruppo Giovani imprenditori, Fabrizio Fronterrè eletto nuovo presidente

Fabrizio Fronterrè è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Catania. Lo ha eletto questa mattina l'assemblea del Gruppo riunitasi presso la sede dell'associazione, che ha proceduto anche al rinnovo del consiglio direttivo.

Ad affiancare il neo presidente nel prossimo triennio saranno: Giuseppe Manuele (Maplad) e Stefano Ontario (Elicar Parking) vicepresidenti; Andrea Castagna (Mas Communication), Ginevra Chiara Indelicato (Major), Marella Finocchiaro (Dolfin), Gaia Scalia (Frantoio Scalia). Imprenditore di terza generazione, 30 anni, laureato in Economics & Business alla Luiss Guido Carli di Roma, Fronterrè è amministratore della società Alfa Africa, facente capo al Gruppo Fineffe, holding familiare che opera dagli anni '50 nel settore edile ed immobiliare ed ha al suo attivo alcune tra le più importanti costruzioni realizzate nel territorio etneo. Il gruppo oggi è specializzato nella valorizzazione del patrimonio immobiliare commerciale di prestigio e gestisce anche progetti di finanza e sviluppo volti all'acquisizione e alla trasformazione di immobili anche in chiave di riqualificazione energetica.

In seno al sistema Confindustria Fronterrè ricopre attualmente la carica di presidente del Gruppo Giovani di Ance Catania. "Education e diffusione della cultura di impresa e dell'auto imprenditorialità nelle scuole e nelle università saranno i capisaldi del mio mandato - ha dichiarato Fronterrè. Amplieremo i momenti di confronto e di dialogo con il mondo della formazione, rafforzando i nostri tradizionali progetti rivolti ai giovani come "L'impresa dei tuoi sogni". Oggi più che mai occorre mettere al centro l'identità dell'impresa e i suoi valori, puntare sulle giovani generazioni e sul coinvolgimento della società civile affinché anche un territorio come il nostro, pur con le sue molteplici difficoltà, possa offrire migliori opportunità di sviluppo".