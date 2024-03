La guardia costiera di Catania sequestra 2 tonnellate di pesce spada surgelato

Due tonnellate di pesce spada surgelato privo di tracciabilità sono state sequestrate dalla guardia costiera di Catania in un deposito della cona Industriale di Catania, che hanno comminato al trasgressore una sanzione amministrativo di 1.500 per la violazione sulla normativa della pesca e per la conservazione dei prodotti ittici.

L'intero quantitativo di pesce spada è stato dichiarato non idoneo al consumo umano dall'Asp ed avviato alla distruzione. Nel deposito inoltre sono state riscontrate irregolarità per depositi incontrollati di rifiuti e combustione illecito di rifiuti. Il responsabile della violazione è stato perciò denunciato.