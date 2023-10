Pesca illegale di alalunga, la guardia costiera eleva sanzioni per oltre 50 mila euro

Il Centro Controllo Area Pesca della Direzione marittima di Catania, in questi giorni ha coordinato e portato a compimento un’operazione complessa chiamata "Alalonga 2023". Si tratta di un’attività di vigilanza in mare e lungo l’intera filiera ittica della Sicilia orientale, finalizzata alla tutela di alcune specie, tra cui appunto l'alalunga, ed al contrasto della pesca illegale. Le attività di controllo sono state effettuate da team ispettivi con militari esperti pesca del Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera, che oltre alla prioritaria azione di contrasto in mare e presso i porti (compresi gli approdi e i punti di sbarco della giurisdizione( hanno interessato anche l’entroterra.

L’obiettivo principale dell’operazione è stato quello di verificare, in questo periodo dell’anno, il rispetto del divieto della pesca e della commercializzazione del tonno-alalunga e, in generale, del contrasto alla cattura e vendita di esemplari sottomisura, sempre vietato. Sono state elevate sanzioni di natura amministrativa per un importo complessivo di oltre 50 mila euro. Oltre una tonnellata di pescato, che a seguito degli accertamenti sanitari, a cura dei veterinari delle competenti Asp locali, è stata destinata ad istituti caritatevoli e di beneficienza. Particolarmente rilevante è stata l’attività condotta dai militari della guardia costiera di Catania, che hanno disposto il sequestro di una rete da pesca a strascico, difforme dalle vigenti regolamentazioni comunitari e nazionali, rinvenuta a bordo di un motopeschereccio nel porto etneo, oltre ad aver intercettato nelle strade del Catanese un furgone refrigerato con circa 530 chili di alacce e pesci spada, privo di documentazione sulla tracciabilità e quindi sottoposto a sequestro.