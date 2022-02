Guardia costiera ispeziona sette pescherecci a largo di Catania

Comminate sanzioni per illeciti amministrativi per complessivi 4 mila euro circa e il sequestro di tre attrezzi da pesca non consentiti. E' il bilancio di ispezioni eseguite dalla guardia costiera di Catania nel monitoraggio delle attività marittime svolte al largo delle coste della Sicilia orientale. L'equipaggio della motovedetta classe 200, unità navale di oltre 25 metri di lunghezza, ha intercettato e controllato, ad oltre 50 miglia dalle coste catanesi, sette pescherecci.

A conclusione dei controlli delle Capitanerie di porto ad alcune unità ispezionate sono state contestate infrazioni alle norme di settore come attrezzi da pesca non conformi, imbarco non autorizzato di marittimo a bordo di pescherecci e altro. L'attività rientra negli ordinari controlli effettuati dalla Capitaneria di porto di Catania nell'ambito dell'intera filiera della pesca, con particolare attenzione al rispetto delle normative comunitarie e nazionali per la tutela della biodiversità dei mari.