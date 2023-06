Ritorna l'operazione "Mare sicuro" della guardia costiera

Prende il via domani l’operazione estiva Mare Sicuro della guardia costiera che, fino al 17 settembre, vedrà ogni giorno 100 donne e uomini del Corpo, oltre 20 mezzi navali e aerei impegnati lungo i 650 km di coste della Sicilia Orientale, da Santo Stefano di Camastra, nel messinese, a Scoglitti, nel ragusano, pronti a intervenire in caso di emergenze. L'operazione annuale Mare Sicuro, che vede intensificare lo sforzo operativo della guardia costiera in occasione della stagione estiva, non si rivolge solo a bagnanti e diportisti. Con questa operazione viene incrementata anche l’attività ispettiva della a tutela dell’ambiente e a garanzia del regolare utilizzo della fascia costiera. un’attività - quest’ultima - che ha portato, nella scorsa stagione estiva, a restituire alla fruizione dei cittadini oltre 4500 metri quadrati di spiagge libere illecitamente occupate. Anche quest’anno i diportisti potranno contare sul rilascio del “bollino blu”, che eviterà inutili duplicazioni nei controlli sulle unità, favorendo il principio di autotutela ai fini della sicurezza.

Durante la scorsa stagione estiva 101 sono state le persone salvate e 33 unità da diporto soccorse: la maggior parte delle emergenze in mare è correlata a situazioni di pericolo prevedibili ed evitabili (per avarie al motore e per avverse condizioni meteo-marine). Per tale motivo la guardia costiera affianca all'attività operativa quella di informazione e prevenzione, essenziale per portare il cittadino a vivere il mare con prudenza, in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente. Durante il corso dell’estate, pertanto, si promuoveranno campagne di comunicazione volte a sensibilizzare bagnanti e diportisti su un approccio consapevole con il mare. Quest’anno l’avvio dell’operazione è avvenuta alla presenza del Ministro Matteo Salvini e del comandante generale ammiraglio Nicola Carlone nella nuova sede del Nucleo mezzi navali guardia costiera sul lago Maggiore.