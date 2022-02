Guardia costiera, sequestro di tonno rosso e pesce spada non tracciati: sanzioni per 52 mila euro

Si è conclusa la complessa operazione denominata “Sirio”, due settimane di ispezioni da parte dei militari della Guardia Costiera, che ha interessato le provincie di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa, mirata al controllo sulla filiera della pesca con l’obiettivo di verificare la cattura, la detenzione e la commercializzazione di specie non rispondenti alla taglia minima biologica di riferimento, con particolare attenzione al pesce spada, in questo periodo dell’anno tutelato da regolamenti nazionali e comunitari al fine di favorirne la riproduzione per evitarne l’estinzione nel Mediterraneo.

In provincia di Catania, presso un noto produttore di conserve è stata accertata la presenza di oltre 2500 Kg di Tonno Rosso privo della prevista documentazione attestante la provenienza e, per questo, posto sotto sequestro – in via cautelativa - in attesa del campionamento della istamina (legata alla cattiva conservazione del pesce), a cura del personale medico veterinario dell’ASP di Catania, per accertarne la commestibilità e l’idoneità al consumo umano.

Ad Acireale presso un grossista sono stati rintracciati 26 esemplari di pesce spada allo stato novello (sotto misura), cosiddetti “spadotti”, che a seguito di accertamenti da parte dei sanitari dell’ASP di Acireale, che lo ha dischiarato idoneo al consumo umano, è stato devoluto al Banco Alimentare della Sicilia orientale, per la successiva distribuzione alle famiglie meno abbienti.

L’intera operazione ha portato al sequestro di circa 10 tonnellate di prodotto ittico, di diverse attrezzature di pesca illegalmente detenute ed utilizzate dai pescherecci controllati e l’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 52 mila euro.