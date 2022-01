Incidente in mare, soccorso dalla Guardia Costiera un marittimo colto da malore

Intervento della guardia costiera per soccorrere un lavoratore marittimo, di nazionalità filippina, colto da malore mentre si trovava imbarcato sul mercantile Sirius. Il soccorso è avvenuto a 90 miglia a sud est di Catania. La missione di soccorso ha visto l’imbarco di personale sanitario del CIRM (Centro Internazionale Radio Medico) sull’elicottero della guardia costiera per l’evacuazione medica e per prestare i primi soccorsi all’uomo.

L'uomo così è stato soccorso e trasferito, in elicottero, verso la piattaforma dell’elisoccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato consegnato ai medici per le cure del caso. Il tempestivo ed efficace intervento del personale della guardia costiera e la prontezza operativa ed efficienza dei medici del CIRM sono stati fondamentali per consentire di salvare la vita al marittimo.