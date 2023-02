Operazione "Slot machine", i nomi degli arrestati

Il gip di Catania ha disposto la custodia cautelare in carcere per i 21 indagati, il sequestro, finalizzato alla confisca, di 11 attività economiche, 13 beni immobili (7 fabbricati e 6 terreni) nella provincia etnea e 50 rapporti finanziari. Il blitz ha tratto spunto dall'operazione "La Vallette" che ha riguardato un ramificato gruppo di italiani e stranieri, attivo in Sicilia, Calabria e Malta nel traffico di stupefacenti. Le indagini, durate circa due anni, hanno consentito di ricostruire la presenza sul territorio della provincia di Catania di un'associazione criminale, che sarebbe stata diretta da quattro fratelli i quali, da agosto 2018 ad agosto 2020, avrebbero gestito un rilevante traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish, fungendo da grossisti che approvvigionavano le locali piazze di spaccio.

I nomi degli arrestati

1) AIELLO Matteo (detto “il muto”), nato a Catania il 06.03.1952;

2) AIELLO Santo, nato a Catania il 27.06.1960;

3) ARTIMINO Giampaolo, nato a Caltagirone (CT) il 13.02.1979

4) ARTIMINO Pietro, nato a Caltagirone (CT) il 15.01.1972;

5) CACIA Nunzio, nato a Catania il 21.05.1973 e res.te a Misterbianco (CT);

6) COPIA Salvatore (detto “Turi Copia”), nato a Catania il 25.01.1970;

7) ESCOBAR BURITICA Brahallan Ivan (detto “Bryan”), nato in Colombia il 21.10.1993;

8) GUARSEGNA Salvatore (detto “Turi Candeggina”), nato a Catania il 7.06.1958;

9) ISAIA Angelo Ottavio, nato a Catania il 01.07.1972;

10) KECI Erion, nato in Albania il 25.05.1990;

11) MESSINA Paolo, nato a Caltanisetta il 12.01.1979;

12) MURGO Mario (detto “Zio Mario”), nato a Caltagirone il 04.01.1967;

13) MUSUMECI Gioeli Carmelo (detto “Gioele”), nato a Catania il 19.02.1982;

14) QARRI Ardian, alias QARRI Konstadin, nato il Albania il 05.10.1984;

15) RACITI Paolo, nato a Catania il 07.09.1971;

16) SANTORO Giovanni (detto “Chiacchiera”), nato a Catania il 24.11.1983;

17) VERNENGO Giuseppe (detto “Lo Zio”), nato a Palermo il 24.07.1954;

18) VITALE Fabio, nato a Catania il 24.07.1974;

19) VITALE Franco (detto “Ciccio”), nato a Catania il 02.11.1977;

20) VITALE Giuseppe (detto “Pinuccio”), nato a Catania il 05.01.1969

21) VITALE Santo, nato a Catania il 03.03.1964.