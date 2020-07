Guardia di finanza, insediamento a Caltagirone del Tenente Alessia Di Caro

Il Tenente Alessia Di Caro ha assunto il comando della sezione operativa volante e servizi di P.G. della compagnia guardia di finanza di Caltagirone, diventando il primo Ufficiale donna a ricoprire tale incarico nella Compagnia calatina. Di origine laziale, il Tenente Di Caro, laureata in Giurisprudenza, giunge in Sicilia al termine del corso di formazione della durata di cinque anni presso l’Accademia della Guardia di Finanza, massimo istituto di formazione del Corpo. L’Accademia della Guardia di Finanza fu istituita nel 1896 con il Regio Decreto n. 42, presso la Reggia di Caserta, successivamente con l’avvento del I conflitto mondiale nel 1915 si trasferì a Roma e nel 1984 si decentrò a Bergamo. Dal mese di settembre 1996 è stata resa operativa una seconda sede dell’Accademia a Roma, in località Castelporziano, un vasto corpo immobiliare alle porte della Capitale, dove sono dislocati i Corsi di Applicazione (ovvero il 4° e 5° anno del quinquennio accademico) e tutti i Corsi Speciali, al fine di soddisfare le accresciute esigenze logistiche connesse, tra l’altro, alla maggiore durata del ciclo formativo attraverso l’introduzione di un quinto anno di studi. L’Accademia della Guardia di Finanza, Istituto di formazione militare e di studi a carattere universitario, ha il compito di formare la classe dirigente del Corpo in modo tale da sviluppare le qualità etiche e la formazione militare degli allievi frequentatori e far acquisire loro la preparazione professionale necessaria per ben assolvere la funzione di “Ufficiale” della Guardia di Finanza. L’obiettivo è quello di poter formare una figura che sia, al contempo, un “comandante”, cioè un “leader autorevole”, un “esperto di indagini”, nonché un “qualificato professionista”, nelle materie giuridiche, economico-finanziarie, aziendalistiche e tecnico-professionali. Al nuovo Ufficiale assegnato alla compagnia di Caltagirone, il comandante provinciale Col. t.ST Raffaele d’Angelo ha rivolto il suo “in bocca al lupo” per il delicato e prestigioso incarico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.