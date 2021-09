Lettori: "Metro di Cibali, le macchinette dei biglietti non funzionano"

Da alcune settimane, le macchinette automatiche che vendono i biglietti presso la stazione metro di Cibali non funzionano ed un cartello avvisa i viaggiatori del disservizio, invitandoli a recarsi in tabaccheria per acquistare il titolo di viaggio. Quando anche i rivenditori sono chiusi, utilizzare il servizio è impossibile