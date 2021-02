Via Anfuso al buio da mesi, aumenta anche l'abbandono di rifiuti

Da sempre via Anfuso, nei pressi del lungmare di Catania, ha avuto parecchie problematiche legate alla mancanza di illuminazione e controllo. Nel tratto centrale non sono presenti lampioni ed uno dei pochi funzionanti adesso non emette più luce. Questo, come evidenziato dai residenti, crea problemi per i pedoni in transito la sera e rende meno sicura la zona. Altro problema, conseguenziale è l'abbandono incontrollato di rifiuti nei terreni abbandonati, in cui l'unica manutenzione è effettuata saltuariamente da un gruppo di giocatori di cricket amatoriali.