Via Malvarosa al buio da un mese per un guasto tecnico

A causa di un guasto tecnico, avvenuto circa un mese fa, la via Malvarosa di Catania è completamente al buio, così come la zona posta nelle immediate vicinanze delll'Istituto Vaccarini. I residenti chiedono un intervento per poter camminare in sicurezza anche dopo le 18