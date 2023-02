Un anno di guerra in Ucraina: lettera dei Consigli comunali a sindaco Kiev

"Solidarietà e sostegno", con l'auspicio che si possa arrivare al più presto alla fine del conflitto a un anno dall'invasione e dall'inizio della guerra russa all'Ucraina, vengono indirizzati in un messaggio dalle presidenti e dai presidenti dei Consigli comunali delle grandi città italiane, indirizzato al sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. La lettera è stata sottoscritta dalle presidenze dei consigli di Catania, Roma, Milano, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Bologna, Firenze, Genova, Messina, Reggio Calabria, Cagliari, Aosta, Ancona, Bolzano e Venezia, che ne ha dato lettura in apertura dell'odierna riunione. Il Consiglio comunale di Venezia, sempre in apertura di seduta, ha osservato un minuto di silenzio per ricordare l'anniversario della guerra e testimoniare vicinanza alle vittime del conflitto e del sisma in Turchia e Siria.