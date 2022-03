La comunità ucraina manifesta contro la guerra, le testimonianze: "Anche i russi sono terrorizzati"

Una nutrita rappresentanza di ucraini residenti a Catania e nel resto della Sicilia Orientale si è riunita in piazza Roma per manifestare contro la guerra che sta insanguinando due nazioni. Tra loro c'è anche Natalie Figurna, che lavora a Siracusa come client service associate presso una nota azienda di moda italiana ed ha contatti con diversi colleghi russi. "Diversi di loro mi hanno chiamato per esprimere solidarietà - spiega - raccontando anche che chi ha provato a manifestare il proprio dissenso, portando fiori presso l'ambasciata ucraina, è stato arrestato, bambini compresi. Pure loro sono terrorizzati"