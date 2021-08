Guida senza casco e senza patente: una denuncia

Nell’ambito dei servizi predisposti dal commissariato di Adrano finalizzati a garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale, è stato denunciato un diciannovenne adranita, che annovera diversi precedenti di polizia, per guida senza patente poiché recidivo nel biennio. Il giovane infatti era stato già sanzionato amministrativamente per la stessa violazione nel mese di marzo 2019, allorché fu sorpreso dagli agenti, a guidare un ciclomotore senza aver mai conseguito la patente. Alcune sere fa il giovane è stato notato dagli operatori di polizia in via Pasteur, mentre viaggiava privo del casco protettivo, a bordo di un motociclo che aveva a bordo un altro giovane, anch’egli senza il casco protettivo. I due ragazzi, alla vista della Volante, sono fuggiti ma sono stati raggiunti dai poliziotti in via Copernico. Avendo accertato che il conducente non aveva ancora provveduto a conseguire la patente, i poliziotti lo hanno deferirlo all’Autorità Giudiziaria. Il veicolo, inoltre, era privo di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, pertanto è stato sequestrato ai fini della successiva confisca amministrativa.