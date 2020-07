Fugge su un motorino privo di assicurazione: denunciato un pregiudicato

Gli agenti del Commissariato di Adrano hanno denunciato un pregiudicato 22enne per guida senza patente, poiché recidivo nel biennio. Il ragazzo, insieme ad altri giovani, si trovava in una via del centro cittadino quando, alla vista della volante, si è dato ad una precipitosa fuga per le vie limitrofe con un motociclo e senza casco protettivo. I poliziotti, dopo averlo inseguito, sono riusciti a fermarlo e dai controlli effettuati è emerso che il 22enne non aveva conseguito la patente di guida e ed era già stato sanzionato amministrativamente per lo stesso motivo nel mese di ottobre 2019. Gli accertamenti sono stati successivamente estesi sul ciclomotore, che è risultato essere privo della copertura assicurativa. Nei confronti dell’uomo, pertanto, sono state elevate anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme del codice della strada .

