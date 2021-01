Guida un motorino senza targa e con una dose di cocaina, segnalato alla Prefettura

Gli agenti del commissariato di Adrano hanno segnalato al Prefetto come consumatore di droga un 37 residente nel paese etneo. L’ uomo, infatti, fermato durante un controllo del territorio dalla volante mentre circolava a bordo di un ciclomotore privo di targa e senza l’uso del casco protettivo, sin da subito si era mostrato agitato e aveva dichiarato di non avere con sé alcun documento obbligatorio per la circolazione. Durante lo svolgimento dei previsti accertamenti, ha consegnato agli operatori un involucro di cellophane contente una sostanza in polvere di colore bianco, verosimilmente del tipo cocaina, del peso complessivo di grammi 0,49, dichiarando di farne uso personale. D

ai controlli è emerso che era già stato sanzionato per lo stesso illecito amministrativo, motivo per il quale la patente gli era stata ritirata e trasmessa alla Prefettura di Catania. Si è proceduto alla contestazione immediata del fatto e alla segnalazione al Prefetto, che potrà invitare l’interessato a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. Sulla sostanza droga, inoltre, verranno eseguiti gli esami tossicologici i cui esiti verranno anch’essi riferiti al Prefetto. Al 37enne inoltre sono state comminate delle sanzioni ai sensi del codice della strada perché sprovvisto casco protettivo, per guida senza patente, e per mancanza di copertura assicurativa del ciclomotore che oltre ad avere la revisione scaduta è anche sprovvisto di targa.