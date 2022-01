Guida senza patente e fornisce false generalità, 19enne denunciato e miltato

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno denunciato un 19enne catanese che, fermato ad un controllo privo di patente, ha dichiarato false generalità. Ieri sara, una Smart che transitava in piazza Abramo Lincoln con a bordo due giovani è stata fatta accostare dai militari, che hanno chiesto al conducente di esibire la patente di guida. Il ragazo ha sostenuto di esserne in possesso, ma di averla dimenticata a casa. Dagli accertamenti, il soggetto in questione ne risultava sprovvisto e gli è stato chiesto di esibire un documento di identità. Non avendo neanche questo, il ragazzo ha chiesto telefonicamente alla propria madre di mandargli una foto. Con una verifica effettuata anche presso l’abitazione del 19enne, si è accertato, con carta d’identità “alla mano”, che aveva fornito delle generalità diverse da quelle che risultavano sul documento, discordanti nel nome di battesimo, nella data di nascita e nella residenza. E' stato anche sanzionato amministrativamente per guida senza patente