Pregiudicato guida un motorino rubato senza patente: sanzioni per oltre 11mila euro

Nella giornata di ieri gli agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato un 48enne per ricettazione e guida con patente revocata.L'attenzione degli agenti è caduta su un soggetto a loro noto che guidava un ciclomotore: si tratta di un pregiudicato e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Effettuati i primi accertamenti sull’uomo e sul mezzo a due ruote sul quale viaggiava, i poliziotti hanno notato che sul telaio pendeva una nota di ricerca in quanto oggetto di furto. Il 48enne, incapace di dare una valida spiegazione sul possesso del veicolo, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione. Inoltre non era in possesso della patente di guida in quanto revocata per assenza di requisiti morali e, pertanto, è stato indagato anche per questa inottemperanza per la quale è prevista la pena dell’arresto da 6 mesi a 3 anni. Durante il controllo sono stati contestate anche diverse violazioni al codice della strada per una somma totale di 11.481 euro ed il veicolo sottoposto a sequestro penale.