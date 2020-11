Guida una moto senza patente, denunciato un 23enne di Adrano

Nel quadro dei servizi di controllo volti a garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale, ed in particolar modo quella che prescrive l’uso del casco protettivo alla guida di ciclomotori e motocicli, è stato denunciato il ventitreenne G.V. residente ad Adrano, con diversi precedenti di polizia, per guida senza patente e poiché recidivo negli ultimi due anni. L’uomo infatti era già stato sanzionato amministrativamente per la medesima violazione nel mese di ottobre dello scorso anno.

E' stato notato dagli operatori di polizia in via Della Regione, mentre procedeva a velocità sostenuta a bordo di un ciclomotore, insieme a un altro ventitreenne, anch’egli con vari precedenti penali e di polizia. Avendo accertato che il trasgressore non aveva ancora provveduto a conseguire la patente per la guida dei motoveicoli, gli agenti hanno provveduto a denunciarlo in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Il veicolo è stato sequestrato ai fini della successiva confisca amministrativa e affidato in custodia alla depositeria convenzionata.