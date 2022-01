Guida ubriaco, patente ritirata e denuncia per un 25enne di Randazzo

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Randazzo hanno denunciato un 25enne del posto per guida in stato di ebrezza. Nel corso di un controllo avvenuto ieri sera in corso Giorgio Maniace, nel territorio di Maniace, hanno fermato il 25enne mentre si trovava alla guida della sua auto. L’alcoltest ha rilevato un contenuto alcolemico nel sangue superiore al consentito. L’esito dell’esame ha fatto scattare per il giovane anche il ritiro della patente di guida.