Belpasso, il Sindaco Caputo incontra due guide vulcanologiche appena abilitate

"Il turismo sull'Etna cresce di anno in anno e formare figure professionali che portino i turisti a visitare il vulcano più famoso del mondo - in totale sicurezza - è sempre più importante. Per questo motivo ho voluto congratularmi di persona con i nostri concittadini Antonio Asero e Simone Pulvirenti che da qualche settimana sono ufficialmente diventati guide vulcanologiche". E' quanto dichiara il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo. La guida vulcanologica è una figura specifica che si affianca alla guida alpina, che può svolgere l’attività di accompagnamento nelle escursioni e nelle ascensioni su vulcani. L'abilitazione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici di circa 660 ore (di cui 16 ore di esami di abilitazione) e il superamento dei relativi esami (come da legge regionale 6 aprile 1996, n. 28). L’ammissione al corso è comunque subordinata al superamento di prove specifiche, oltre che a una serie di requisiti di idoneità fisica e conoscenza certificata di una lingua straniera. Dopo il corso, bandito dalla Regione Siciliana nel 2021, sono al momento 36 i candidati risultati idonei all’abilitazione alla professione di guida vulcanologica. Una grande opportunità per i giovani che vogliono combinare il loro amore per il vulcano con una professione molto richiesta nel campo turistico, a fronte di una scarsa presenza di addetti.