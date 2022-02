"Corriere" arrestato a San Gregorio: aveva in auto 11 chili di marijuana ed hashish

La guardia di finanza di Catania ha operato il sequestrato di 11 chili di marijuana e hashish ad alto potenziale stupefacente ed arrestato un catanese, risultato percettore del reddito di cittadinanza. L'auto guidata dal 53enne catanese è stata fermata al casello autostradale di San Gregorio. L’inizio delle operazioni di controllo, con la richiesta dei documenti identificativi, ha fin da subito determinato la reazione nervosa dell’uomo, che ha indotto i militari ad approfondire le ricerche. La perquisizione ha poi consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro 11 chili di marijuana e hashish, contenuti in 4 buste sottovuoto che erano state occultate nella vettura. Il presunto corriere è stato tratto in arresto in flagranza di reato per traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, misura convalidata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale etneo. Gli altri accertamenti condotti dalla guardia di Finanza, hanno inoltre consentito di appurare che il soggetto in questione, privo di stabile occupazione, era percettore del reddito di cittadinanza. E' stato avviato l’iter per ottenere la revoca del sussidio.