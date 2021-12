Monopattini elettrici, la Helbiz denuncia furti e atti vandalici: un mezzo ritrovato a Caltanissetta

La contrastata storia di Catania con i servizi di mobilità in sharing - ogni riferimento a Enjoy è puramente casuale - si arricchisce di un nuovo capitolo. La Helbiz, l'azienda di micromobilità, ha diramato una nota relativa ai primi giorni del nuovo servizio di sharing riguardante i monopattini elettrici. Una nota che racconta di danni, atti vandalici e anche di furti. Addirittura un monopattino è stato ritrovato a Caltanissetta ed è stato rilevato grazie al sistema di localizzazione gps.

Il servizio è partito giorno 11 ed è stato accolto in modo ottimale dai cittadini, con quasi 500 corse in poche ore. Purtroppo l’azienda, come si legge nel comunicato, "fin dalle prime ore, ha subìto furti e atti vandalici a danno dei propri mezzi, arrivando persino al recupero di un monopattino nei pressi di Caltanissetta. Tutti i mezzi in questione sono stati recuperati, con conseguente denuncia verso le persone responsabili, anche grazie al supporto della Polizia Locale e alla perfetta sinergia con l’amministrazione comunale".

"L’azienda ricorda che ogni mezzo è dotato di un rilevatore gps - prosegue la nota -, che permette il controllo in tempo reale di eventuali furti o manomissioni che lo renderebbero inutilizzabile. Ricorda altresì che il furto è un reato perseguibile penalmente". La Helbiz ha poi chiosato dicendo di avere la massima volontà nel proseguire l’attività a Catania, certa di avere l’appoggio e il sostegno di tutti i cittadini, che sapranno apprezzare e valorizzare il servizio offerto. Adesso occorrerà capire se continueranno i furti e i danneggiamenti e come si comporterà l'azienda.