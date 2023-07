Caos aeroporto, Marino (PD) "Serve hub internazionale al centro della Sicilia"

"L'emergenza che si è creata con l'incendio all'aeroporto di Catania e il conseguente caos dei voli ha dimostrato tutta la fragilità della struttura di ricezione degli scali della Sicilia. Questa situazione impone un cambio di passo e la costruzione di un nuovo hub internazionale nel centro della Sicilia, in grado di operare per le province di Agrigento, Caltanissetta e Enna, e che apra l'isola alla presenza turistica internazionale. C'è la necessità di realizzarlo urgentemente per mettere la Regione in condizione di eguagliare gli aeroporti delle Baleari, che accolgono oltre 40 milioni di turisti l'anno, mentre la Sicilia ne movimenta meno di 20 milioni". Lo dichiara la deputata democratica siciliana, Maria Stefania Marino. "Il nuovo hub risolverebbe definitivamente il problema del trasporto aereo e anche quello del rischio di ceneri volanti che bloccano il transito aereo nello scalo etneo. Esiste uno studio, a tal proposito, redatto dall'università Kore di Enna e ora come mai è diventato attuale. Nell'auspicio che possa essere riattivato al più presto l'aeroporto di Catania, vista l'assenza della Regione Sicilia, intervenga al più presto il ministero delle Infrastrutture".