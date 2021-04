Acireale, si lavora per aprire il nuovo hub vaccinale allo stadio

E’ iniziato il conto alla rovescia in vista dell’allestimento di un hub tamponale nello spazio antistante l’ingresso della tribuna dello stadio "Aci e Galatea" di Acireale, destinato a somministrare tamponi anche senza prenotazione. L' attivazione è prevista per i primi giorni della prossima settimana, forse già lunedì prossimo. Stamani, alle operazioni di avvio, ha sovrinteso il commissario per l’emergenza covid, Giuseppe Liberti, il quale ha fornito le indicazioni del caso al Dipartimento regionale della Protezione civile, rappresentato dall’ingegner Giovanni Spampinato, responsabile per le attività legate al superamento dell’emergenza, affiancato da Sebastiano Granata e dall’architetto Cirino Alfredo Biondi, entrambi attivi all’insegna del massimo impegno anche sul fronte dell’allestimento dell' hub vaccinale all’interno del vicino PalaTupparello, la cui apertura è prevista per metà maggio al massimo.

Per il Comune di Acireale sono intervenuti Giuseppe Torrisi, responsabile della Protezione civile locale, e Serafina Pennisi, referente Covid per l’ente acese. Per l’azienda sanitaria provinciale erano presenti il dottor Michelangelo Marino, direttore del Distretto sanitario di Acireale, la dottoressa Martina Manoli, responsabile dell’Unità speciale di continuità assistenziale (Usca) di Acireale, ed il dottor Francesco Mazzarino, coordinatore del Punto vaccinale territoriale (Pvt) di Acireale. Per l’Acireale Calcio ha fornito assistenza Nino Azzarelli. “L’attivazione di questo hub – ha osservato il commissario Liberti – consentirà di liberare il centro di via Martinez e rispetto ai tempi li immagino celeri, grazie al lavoro sinergico condotto da Protezione civile regionale e Comune di Acireale che stanno operando in maniera eccellente”.