Quale futuro per gli hub vaccinali? Per Liberti saranno ancora essenziali nei prossimi mesi

"Gli hub servono ancora? Noi ci atteniamo alle disposizioni del Governo regionale e non potrebbe essere diversamente. La mia opinione è che i nostri hub, seppure con numeri nettamente inferiori rispetto a questa estate, continuino a svolgere una finzione essenziale". Lo afferma Pino Liberti, commissario ad acta emergenza Covid, area metropolitana di Catania. "La loro funzione - aggiunge - va modulata sul numero di vaccini somministrati da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacie che in questa area metropolitana non è ancora sufficiente a coprire la richiesta di prime, seconde e anche le terze dosi che il Ministero ci sta chiedendo di implementare". "Solo a titolo di esempio - dice ancora Liberti- sulle 4165 dosi somministrate nella giornata di ieri, solo 459 sono state somministrate da medici di medicina generale e farmacie, le altre da hub, punti vaccinali territoriali o di prossimità. Teniamo presente - conclude - che, se sarà prorogata l'estensione del green pass ci aspettiamo un aumento importante di prime dosi e pensiamo anche ad un picco di terze dosi che si verificherà intorno a gennaio/febbraio".