Humanitas, il direttore del Dipartimento Oncologico Francesco Caruso, nominato presidente nazionale ANISC

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Nuova nomina a Presidente ANISC, l’Associazione Nazionale Italiana Senologi Chirurghi, per il Direttore del Dipartimento Oncologico di Humanitas Istituto Clinico Catanese, Dott. Francesco Caruso. Da gennaio 2021, infatti, ha inizio il suo mandato biennale dell’unica realtà societaria presente all’interno di Senonetwork Italia Onlus, la rete dei Centri italiani di Senologia attiva dal 2005, con l’obiettivo di riunire i Chirurghi Italiani dedicati alla Senologia. Una nomina plebiscitaria che per la prima volta approda alle nostre latitudini, come spiega il dott. Caruso: “L’ho accettata con orgoglio e felicità, non solo personale, ma anche per la struttura nella quale lavoro e che rappresenta da diversi anni un punto di riferimento sia per le pazienti oncologiche, sia per le patologie neurologiche ed ortopediche, in ragione del nuovo Ortho-Neuro Center presente all’interno di Humanitas Istituto Clinico Catanese”. Il dott. Caruso, già vicepresidente, consigliere e delegato per la Sicilia all’interno di ANISC, sottolinea il ruolo dell’associazione su tutto il territorio italiano: “Una volta la chirurgia senologica prevedeva competenze generalistiche ma oggi, grazie all’importante lavoro che è stato fatto in questi anni, si avvale di medici specialisti, i chirurghi senologi, dedicati esclusivamente a questo tipo di chirurgia, potendo contare su una visione multidisciplinare in presenza di un’equipe che effettua una presa in carico ominicomprensiva della paziente-donna”. L’ANISC, nel corso degli anni, ha dato un importante contributo alla costituzione delle Unità Operative di Chirurgia Senologica ed esse si sono armonicamente inserite all’interno del team di specialisti che ruotano intorno all’attività senologica, la Breast Unit. Continuità è tra le parole chiave della pianificazione delle prossime attività su cui è già all’opera il dr. Caruso: “Continuità rispetto a quanto tracciato dai miei predecessori, con la precipua finalità, al tempo stesso, di puntare sulle nuove leve e sulla loro formazione presso centri specializzati, tra cui certamente l’Humanitas Istituto Clinico Catanese. E’ necessario – conclude – che i giovani medici possano svolgere sia l’attività clinica che quella di ricerca in modo da acquisire una conoscenza diretta delle linee di comportamento nel trattamento chirurgico delle patologie neoplastiche della mammella di più frequente riscontro”. Il prossimo passo del neo Presidente sarà quello di nominare i componenti del Consiglio ed i referenti regionali, così da creare una squadra di lavoro immediatamente operativa.