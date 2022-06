I carabinieri arrestano un 28enne con oltre 40 grammi di marijuana

I carabinieri della stazione di Scordia in collaborazione con i cacciatori di Sicilia, hanno tratto in arresto un 28enne di Scordia accusato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Un'attività informativa ha condotto i militari all’esecuzione di due perquisizioni domiciliari: la prima nell’abitazione dell’arrestato, in cui lo stesso ha consegnato spontaneamente 21 semi di marijuana, una sigaretta artigianale e 3 grammi della stessa sostanza, ed una seconda in quella dei genitori del ragazzo. Qui erano nascosti altri 40 grammi di "erba", occultata all’interno di una pirofila custodita in un mobile del soggiorno. Tutto lo stupefacente rinvenuto, ricondotto all’indagato, insieme ad un bilancino di precisione, è stato sottoposto a sequestro per le successive analisi chimiche, che dovranno accertare il valore qualitativo e quantificativo della sostanza.