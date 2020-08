I carabinieri del Nas sequestrano laboratorio di analisi non autorizzato

I carabinieri del Nas di Catania, nel corso di un'ispezione igienico-sanitaria di routine presso un laboratorio di analisi del del capoluogo etneo, hanno scoperto reagenti chimici e kit di controllo qualità scaduti di validità, in procinto di essere utilizzati per l'esecuzione di analisi cliniche. Inoltre i militari hanno accertato che parte della struttura non era autorizzata, rilevando gravi carenze igieniche, apparecchiature frigorifere non idonee e prive di sistema di controllo della temperatura. Il titolare è stato deferito all'Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere del reato di truffa aggravata ai danni del Servizio sanitario regionale per aver addebitato costi per le analisi cliniche non attendibili a causa di metodiche inappropriate e uso di reagenti non conformi, con potenziali ripercussioni sulle diagnosi mediche dei pazienti e sulle relative terapie. Il valore della struttura sequestrata ammonta a circa 500 mila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.