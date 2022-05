I cassonetti saranno rimossi da Ognina e Picanello il 29 maggio

Domenica 29 maggio nel quartiere Ognina/Picanello sino al congiungimento del Lungomare di Catania e San Giovanni Li Cuti saranno rimossi i cassonetti in concomitanza con l'avvio della raccolta differenziata porta a porta. L'estensione del piano interesserà le utenze domestiche e le attività commerciali. Nel corso delle scorse settimane, gli operatori e i volontari Dusty hanno distribuito (e stanno continuando a distribuire) il calendario settimanale della raccolta differenziata, sensibilizzando i residenti. Nel corso della giornata di domenica 29 maggio, infatti, saranno rimossi tutti i contenitori stradali di prossimità posizionati al momento nel quartiere, per procedere con l'avvio del nuovo metodo di raccolta "porta a porta". La raccolta differenziata porta a porta dovrà essere fatta seguendo le modalità indicate nel calendario, anche se sprovvisti dei contenitori o dei sacchetti forniti per la raccolta di alcune frazioni. L'esposizione dei rifiuti va fatta solo nelle fasce orarie indicate nel calendario.

"Si precisa - spiega Dusty - che gli operatori non sono autorizzati ad accedere nelle aree condominiali interne, né nelle abitazioni o nelle superfici commerciali, per il ritiro di nessun tipo di rifiuto, incluse le frazioni della differenziata. Il ritiro dei mastelli può essere effettuato recandosi al centro comunale di raccolta di via Maria Gianni angolo via Galatioto, a Picanello, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 ed anche la mattina del sabato dalle 9.00 alle 13.00. Per ottenere il kit sarà necessario esibire un documento valido d'identità e il codice fiscale del titolare della cartella Tari".