I controlli della polizia ferroviaria ad agosto: due arresti a Catania

È di 14.563 persone controllate, 11 indagati, 234 treni presenziati, 88 veicoli ispezionati, 54 contravvenzioni elevate e 1241 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria, il bilancio delle principali attività di controllo, effettuate dalla Polizia ferroviaria in tutta la Sicilia, nel mese di agosto.

Quattro le giornate di controlli straordinari predisposti dal servizio polizia ferroviaria, su tutto il territorio nazionale: un’operazione “Oro Rosso”, per contrastare i furti di rame ai danni delle imprese ferroviarie; un’operazione “Rail Safe Day” per il contrasto dei comportamenti impropri in ambito ferroviario; due giornate “Stazioni Sicure”, volte a contrastare le attività illecite in ambito ferroviario e prevenire possibili azioni eversive o terroristiche. Tre le persone arrestate di cui due a Catania ed una a Messina. In particolare, a Catania sono stati tratti in arresto un italiano di 53 anni gravato da un ordine di cattura emesso dalla locale Procura della Repubblica per l’espiazione di 8 mesi di pena detentiva in carcere ed un 35enne italiano, per resistenza e violenza ai danni degli agenti che lo avevano fermato per un controllo.

Tutti i servizi sono stati svolti sotto il coordinamento della centrale operativa Compartimentale che ha dislocato le pattuglie secondo le necessità operative, gli obiettivi prefissati ed il traffico dei viaggiatori, notevolmente aumentato per l’afflusso ed il deflusso dei turisti nell’isola. In particolare sono stati rafforzati i servizi nelle grandi città d’arte come Palermo e Catania, a Messina, snodo ferroviario di tutto il traffico in entrata ed uscita dall’isola, e nelle stazioni che servono località turistiche come Cefalù, Taormina e Milazzo, punto di partenza per l’imbarco per le Isole Eolie.