"I lavoratori della polizia di Stato a rischio nei luoghi di lavoro", la denuncia del Siap

"I lavoratori della polizia di Stato a rischio nei luoghi di lavoro". E' questo che emerge da una attenta valutazione che il Siap ha verificato presso i luoghi in cui operano i poliziotti aeroportuali. "Prevenire e garantire i rischi per i poliziotti che operano è fondamentale anche e sopratutto per garantire la sicurezza dei cittadini. Da mesi il sindacato Siap ha dovuto accertare, con varie difficoltà, le condizione dei luoghi di lavoro presenti per i soli operatori di polizia di Frontiera, presso l’aeroscalo catanese “V. Bellini”, condizioni che sono legate ai sistemi strutturali e di sicurezza aeroportuali a nostro avviso insufficienti", dichiara Tommaso Vendemmia, segretario provinciale Siap.

"I colleghi hanno segnalato le criticità, le poche informazioni, le scarse formazioni riguardo i luoghi e le procedure per eventuali evacuazioni soprattutto dove operano le attività di polizia di frontiera e a maggior ragione, in caso di evacuazione dei passeggeri. A causa di ciò e dopo attenta verifica, avevamo chiesto un incontro con i veritici Sac, del tutto ignorato, costringendo il Siap ad accertare sul campo quanto possibile per le condizioni segnalate. Dell’accertamento lungo 3 mesi, per via di mancanza di documenti presso gli archivi della polizia di frontiera, sono state redatte apposite lettere inviate al Direttore la Polizia di Frontiera, al Questore e al Prefetto della Provincia nonchè al Dipartimento della P.S. Ispettorato Generale e di vigilanza, sull’applicazione della legge sulla sicurezza dei lavoratori in questa struttura. In seguito a ciò erano emerse molte criticità tra cui lo stazionamento dei poliziotti in luoghi particolarmente sensibili delle aree interne “airside”, senza informazioni e supporti esterni o indicazioni in caso di evacuazione per cause accidentali o delittuose", si legge nella nota del sindacato.

"Purtroppo con l’incidente occorso la sera del 16 scorso, molte risposte ai nostri quesiti si sono verificate, fortunatamente senza gravi incidenti a persone. Sicuramente c’è da fare chiarezza su chi e quando è intervenuto perché al netto del pronto intervento dei Vigili del fuoco, l’intera area aeroportuale è stata invasa dal fumo acre e da polveri sottili che rendono l’aerostazione impraticabile, e le persone hanno manifestato il girovagare senza evacuazioni organizzate, un fai da te, un fuggi fuggi che poteva diventare pericoloso, riteniamo anche incomprensibile la scelta di non indicare una via di fuga e area sicura esterna".

"Il dipartimento della polizia, sollecitato da tempo per l’invio di agenti, non ha minimamamente supportato queste richieste che devono essere affronanate da soli 12 operatori per turno, assolutamente insufficienti per i due terminal, mentre l’importante traffico internazionale triplicato in pochi anni, è assolto da soli 6 poliziotti a turno, assolutamente insufficienti e costretti a lavorare con orari di oltre 10 ore e senza infrastrutture ( uffici, box controlli passaporti ecc) adeguate dalla Direzione Sac o perlomeno, come abbiamo saputo, con ristrutturazioni previste per il 2030".