I “Lupi” fiutano cocaina e marijuana: scoperte anche 500 monete antiche

I carabinieri della “squadra Lupi” del nucleo investigativo del comando provinciale hanno arrestato il 33enne Marco Antonio Nicotra di Misterbianco, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché proceduto a denunciarlo per ricettazione. Ieri sera, al termine di una breve attività info-investigativa, i militari hanno prima pedinato l'uomo che si muoveva a bordo di una Smart Fortwo, per poi bloccarlo in prossimità dell’angolo tra le vie Rosina Anselmi e Nobel per sottoporlo a perquisizione personale, tenuto conto che potesse nascondere addosso della sostanza stupefacente.

In considerazione dell’eccessivo nervosismo mostrato dal fermato, i carabinieri hanno esteso la perquisizione nella sua abitazione presente nella frazione Lineri di Misterbianco luogo in cui il 33enne, vistosi ormai scoperto, ha spontaneamente consegnato due buste di plastica contenenti oltre mezzo chilo di marijuana, che erano state occultate all’interno di un ripostiglio, circa 15 grammi di cocaina di cui, una parte nascosta sotto il lavello della cucina e l’altra, scovata da uno degli operanti, all’interno dello stipite della porta della cucina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’ulteriore approfondimento voluto dai militari, ha consentito di trovare altre dosi delle medesime sostanze stupefacenti, un bilancino elettronico di precisione, del materiale utile alla preparazione delle dosi da porre in commercio, nonché 523 monete antiche di varia foggia, nascoste nella camera da letto, presumibilmente risalenti ad epoca greco-romana. La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari. Le monete sono state sequestrate e, nei prossimi giorni, saranno prelevate dai Carabinieri della Tutela del Patrimonio Culturale che cureranno le successive fasi d’invio dei reperti agli organi preposti ad esaminarli.