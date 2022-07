i misteri delle anime del purgatorio: viaggio nel tempo tra cultura, storie e tradizioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Interlocutrici privilegiate, perché passate in quella dimensione altra e imperscrutabile che noi siciliani sentiamo però tutt'altro che distante. Eppure vicine, perché con i viventi hanno condiviso gioie e dolori della condizione umana, e quindi attente alle richieste di chi si arrabatta nel mondo: una vincita, una guarigione, un buon matrimonio, un lavoro. Era un rapporto speciale, unico, quello che legava i siciliani alle anime del Purgatorio, che si concretizzava anche nell'attenzione di un popolo alle mummie e al culto dei morti ai viventi. Un viaggio, organizzato dal Comune di Piedimonte Etneo (Città metropolitana di Catania) a cura di Dario Piombino-Mascali (antropologo dell'Università di Vilnius, ispettore onorario della Regione Siciliana e autore del libro "Lo spazio di un mattino", Dario Flaccovio editore), in cui nel tema delle anime purganti come intermediarie si innesta quello delle morti premature. Con cui i viventi, in ogni civiltà, instaurano un altro tipo di relazione, fondata sulla tenerezza di un rapporto che resiste anche alla morte. L'incontro si terrà lunedì 4 luglio alle 18.30 al chiostro del Convento dei Cappuccini. Dialogherà con Dario Piombino-Mascali Olimpia Maravigna, dopo i saluti del sindaco Ignazio Puglisi, del delegato alla cultura Salvo Russo, e dell’arciprete Padre Mario Gullo. Dario Piombino-Mascali (Messina, 1977) è un antropologo e paleopatologo dell’università di Vilnius. Si è specializzato nello studio delle mummie. Ha insegnato e condotto ricerche in vari atenei europei, e collabora con l’Accademia Nazionale delle Scienze dell’Ucraina; ricopre inoltre il ruolo di conservatore scientifico delle Catacombe dei Cappuccini di Palermo. “Lo spazio di un mattino”, edito dalla Dario Flaccovio Editore è il suo quarto libro, dopo “Il maestro del sonno eterno” (La Zisa Edizioni) e “Le catacombe dei Cappuccini. Guida storico-scientifica” (Edizioni d’arte Kalós).