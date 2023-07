I sindacati degli inquilini chiedono all’ Iacp la riqualificazione di edifici e alloggi

"Almeno il 60% degli immobili dell’Iacp negli ultimi 20 anni non è stato oggetto di manutenzione straordinaria. E dei circa 7000 alloggi dell’ istituto, almeno l’80% non è stato oggetto di interventi, nonostante gli assegnatari abbiano più volte avanzato richiesta". E' quanto sostengono i sindacati Sunia, Sicet e Uniat di Catania che hanno chiesto ufficialmente alla presidenza dell’Istituto autonomo case popolari, se esiste un progetto di riqualificazione di tutti gli edifici e gli alloggi pubblici catanesi, compresi gli spazi esterni limitrofi. E anche se è disposta ad ascoltare le istanze degli assegnatari e se esiste un piano per un pronto intervento per gli interventi di manutenzione.

I segretari delle tre sigle provinciali, Agata Palazzolo, Francesco Laudani e Giuseppe Camarda, chiedono dunque all’Iacp, se oltre ai bandi a valere sul fondo complementare del Pnrr, finalizzati al piano regionale “Sicuro, Verde e Sociale”, e presentati alla stampa, abbia chiaro come far fronte definitivamente “allo stato di abbandono in cui versa la maggior parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nelle periferie".

"La carenza di un servizio di pronto intervento peggiora le condizioni del vivere degli abitanti degli alloggi ERP e rende difficile anche la richiesta di intervento più urgente - si legge nella lettera inviata all’Istituto- Da tempo chiediamo che sui temi della riqualificazione si intervenga in maniera ampia, anche per evitare un peggioramento delle condizioni complessive degli immobili. Avevamo anche chiesto che si aprisse un dialogo tra Ente, organizzazioni sindacali e assegnatari così da coinvolgere gli stessi in progetti di piccola manutenzione e nella cura degli interventi realizzati. Ma l’IACP ha fatto orecchio da mercante e ha deciso con tracotanza di interloquire con gli assegnatari in alcuni incontri programmati senza coinvolgere le organizzazioni sindacali degli inquilini”.