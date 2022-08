Plastic Free ricomincia a pulire la città: appuntamento il 4 settembre in piazza San Cristoforo

"Il cambiamento è possibile se tutti agiamo per il bene comune. Insieme si può dare decoro e rispetto e insieme si possono lanciare grandi messaggi di crescita ed evoluzione". Plastic Free Catania annuncia una nuova serie di interventi per ripartire con l'attività di raccolta dei rifiuti sparsi per la città, tra piazze e spiagge.

"Ripartiremo il 4 settembre per un nuovo anno di azioni volte a rendere migliore la nostra casa comune - si legge nella nota dell'associaiozne - Ognuno di noi può fare qualcosa di positivo". Appuntamento in piazza San Cristoforo, in via Plebiscito. "Lo scopo dell’evento è sensibilizzare una delle zone più complesse della città in cui a fine settembre comincerà il porta a porta", conclude la nota. Per partecipare registrarsi gratuitamente a questo link.