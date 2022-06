Angelo Sicali eletto componente della giunta nazionale di Federcasa

Angelo Sicali, presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Catania, è stato eletto componente della giunta nazionale di Federcasa. La sua elezione è avvenuta all'unanimità nel corso della riunione del consiglio direttivo nazionale che si è tenuta ieri a Roma. Il presidente Sicali ha ricevuto ampi ed unanimi consensi per l'azione di rilancio dell'ente catanese che rappresenta, intrapresa nel solco di un percorso virtuoso che pone l'abitare sociale al centro dell’azione amministrativa. “L'unanime convergenza sulla mia persona - ha affermato il presidente Sicali - mi gratifica e, al tempo stesso, mi carica di un’ulteriore responsabilità che, comunque, costituisce non solo un riconoscimento dell'opera svolta alla guida dello Iacp di Catania, ma un segnale profondo nei confronti della Sicilia e delle regioni del sud. Il tema della casa è fortemente trascurato dall’agenda politica nazionale e certamente Federcasa svolge un ruolo fondamentale nei rapporti con il Governo nazionale e l’Europa. Ringrazio ancora una volta il Governo Musumeci per aver creduto nell’azione di rilancio degli Iacp siciliani e mi riempie di orgoglio che già il 20 e 21 giugno Catania ospiterà l’Assemblea generale di Federcasa, a riprova che il Sud può e deve diventare il cuore pulsante delle politiche abitative sociali dell’intera nazione”.