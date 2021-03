Operazione "Sipario", Iacp pronto a costituirsi parte civile

L' Iacp di Catania si dice "pronto a costituirsi parte civile in ogni eventuale procedimento giudiziario, qualora dovessero emergere responsabilità di qualsiasi genere o configurarsi ipotesi di reato a carico di ex dirigenti"

In relazione all’operazione condotta ieri dalla guardia di finanza, denominata “Sipario”, il presidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari, Angelo Sicali, a nome del consiglio di amministrazione, precisa che verranno intraprese tutte le azioni idonee per tutelare il buon nome dell’Ente. Inoltre, l’Iacp di Catania si dice "pronto a costituirsi parte civile in ogni eventuale procedimento giudiziario, qualora dovessero emergere responsabilità di qualsiasi genere o configurarsi ipotesi di reato a carico di ex dirigenti".