Ikea ospita un punto vaccinale temporaneo presso lo store di Catania

Ikea ospiterà a Catania un punto vaccinale temporaneo, realizzato dall’ufficio del commissario ad acta per l'Emergenza Covid-19 dell’area metropolitana di Catania. Nella giornata di sabato 2 e domenica 3 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, all’ingresso dello store sarà predisposta un’area dedicata in cui saranno presenti medici e informatici dell'Ufficio emergenza Covid, per fornire informazioni sulla vaccinazione. Chi lo desidera potrà, inoltre, effettuare la vaccinazione senza prenotazione presso l’hub mobile posizionato nel parcheggio del negozio, effettuando l’accesso dall’area Smaland. Il progetto di Catania segue quello realizzato in collaborazione con Asst Spedali Civili di Brescia relativo all’apertura di un centro vaccinale presso il Centro Commerciale Elnòs di Ikea Centres a Roncadelle (Brescia) e quello realizzato presso il polo logistico di Piacenza in collaborazione con l’Azienda Usl locale.