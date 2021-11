"Il 9 dicembre apre il Pronto Soccorso dell'ospedale San Marco". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza a margine della presentazione del programma delle iniziative di educazione alla salute organizzate dalla Regione Siciliana in occasione della 'Giornata mondiale contro l'Aids' del primo dicembre. "Io mi sono insediato nel dicembre del 2017 con la protesta dei cittadini e dei comitati perché il San Marco rischiava di rimanere la più grande incompiuta del Sud Italia. Questo - aggiunge Razza - è l'ultimo tassello che porto a compimento nonostante sul Covid e che restituisce certamente a questo territorio un lavoro per il quale erano state spese ingenti risorse". Il Pronto Soccorso dell'ospedale San Marco è il quarto pronto soccorso della città, il primo ad essere creato ex novo. "Vi faremo sapere nei prossimi giorni - ha concluso Razza - la data dell'inaugurazione, che sarà di alcuni giorni antecedente, alla quale ovviamente interverrà il presidente della Regione".