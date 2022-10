Il bradipo e la carpa al Catania off fringe festival

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

dal 20 al 23 ottobre 2022 IL BRADIPO E LA CARPA Catania Off Fringe Festival CUT, Centro Universitario Teatrale, Piazza Università 13, Catania > giovedì 20 ottobre, ore 21.30 > venerdì 21 ottobre, ore 17.30 > sabato 22 ottobre, ore 19.30 > domenica 23 ottobre, ore 21.30 IL BRADIPO E LA CARPA con Antonio Carnevale e Riccardo Stincone | regia di Antonio Carnevale adattamento per la scena del volume "Due Eroi in Panchina" di Roberto Quartarone | Luci di Giovanni Corsini | Costumi di Alessandra Faienza | Organizzazione di Maria Claudia Trovato guarda il trailer > https://www.youtube.com/watch?v=LmP-ORIsxLM Miglior spettacolo Premio Primiceri 2020 | Migliore drammaturgia Settimia Spizzichino 2018 | Migliore interpretazione Concorto 2018 | Finalista Teatro...voce della società giovanile Endas Emilia Romagna 2019 | Finalista Palio Ermo Colle 2018 | Finalista Minimo Teatro Festival 2018 Lo spettacolo andrà in scena al CUT Centro Universitario Teatrale in Piazza Università da giovedì 20 a domenica 23 ottobre nel ricco programma del Catania OFF Fringe Festival.

“Il Bradipo e la Carpa”, adattamento per la scena del volume di Roberto Quartarone “Due Eroi in Panchina” – è il racconto dell’amicizia tra i due allenatori ungheresi Istvan Tóth e Géza Kertész. Sullo sfondo i campi di calcio italiani degli anni ’30 – che i due hanno rivoluzionato con le loro idee e la città di Budapest, coinvolta nelle vicende della Seconda Guerra Mondiale. I due amici si raccontano, e raccontano senza risparmiare ironia e sarcasmo, gli avvenimenti più felici della loro vita, in un crescendo che mette insieme il calcio, l’amore, la bellezza delle città italiane (Catania e Trieste in particolare), fino alla tragedia e al delirio degli ultimi anni della seconda guerra mondiale. per acquistare i biglietti > https://www.liveticket.it/opera.aspx?Id=387345 Contatti Ufficio Stampa Maria Claudia Trovato compagniacarnevale@gmail.com +39 348 0129127