Il Branchina di Adrano vincitore del progetto di Pcto di Corepla

L’Istituto tecnico Branchina di Adrano ha vinto, ad ex aequo, insieme ad altri due istituti di scuola secondaria di secondo grado, di Chieti e di Benevento, il concorso nazionale “È una questione di plastica”, che si è svolto nell’ambito del PCTO (ex alternanza scuola lavoro). Si è trattato di un‘iniziativa didattica che Corepla, Consorzio Nazionale per la Raccolta, Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, dedica da anni alle classi delle scuole secondarie di secondo grado per diffondere tra i più giovani una cultura ambientale e civica fondata sulla consapevolezza della necessità di una corretta gestione dei rifiuti, dalla raccolta al riciclo.

Ogni anno il PCTO coinvolge attivamente ragazze e ragazzi che, collettivamente, riflettono su sostenibilità ed economia circolare attraverso la realizzazione di elaborati originali in cui consolidare le proprie conoscenze e mostrare il punto di vista di ciascuno. Il Branchina di Adrano ha partecipato con un elaborato preparato dalla 5C grafica dell’anno scolastico 2022/2023 che ha messo al centro il tema “Modalità appropriate per il riciclo delle materie plastiche”.

Il progetto di PCTO, che è stato coordinato dai docenti Antonio Drago, Carmelo Aurite e Damiana Fiscella, ha avuto anche il beneplacito della dirigente uscente dell’Istituto Giuseppina Furnari e del nuovo dirigente scolastico dell’Istituto Vincenzo Fisichella. La premiazione dell’Istituto Branchina è avvenuta nel corso di una videocall nazionale, organizzata da Educazione Digitale e da Corepla, rappresentati in video rispettivamente da Tiziano Fazzi e Chiara Caporizzo. Grazie al lavoro della 5C grafica, apprezzato per l’efficacia e immediatezza comunicativa resa dal sapiente utilizzo di programmi di grafica vettoriale e video, e per le strategie inclusive che hanno permesso a tutti gli studenti, anche con capacità diverse, di essere tutti protagonisti delle attività svolte, l’Istituto Branchina di Adrano si è aggiudicato una LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) che sarà messa a disposizione della scuola.

Nel corso della diretta i docenti e i ragazzi dell’Istituto adranita hanno sottolineato come il rispetto dell’ambiente, che passa innanzitutto attraverso una corretta raccolta differenziata, sia una priorità per la scuola e per il territorio, che sorge a pochi passi dell’Etna, madre per l’intera comunità adranita, e patrimonio Unesco da tutelare.