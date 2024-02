Il Carnevale di Acireale, piazze gremite e 25 mila biglietti venduti

“Alla fine di questa strepitosa domenica iniziata con il Trofeo di Carnevale e conclusa con Il Re degli ignoranti voglio ringraziare chi ancora una volta ha scelto Acireale! Considerata la concomitanza con la Festa di Sant’Agata, vedere piazza Duomo e tutto il circuito così pieno di gente, ci ha reso orgogliosi. Siamo veramente soddisfatti di questa edizione, non solo per il riscontro in termini di visitatori, ma perché tutto, nonostante i numeri tanto alti si sta svolgendo con ordine e il circuito si conferma sicuro per le famiglie. Da primo cittadino ringrazio sempre le forze dell’ordine, i volontari e tutti coloro impegnati a prestare assistenza nel circuito, - sottolinea il sindaco Roberto Barbagallo-. Sono circa 7000 i biglietti venduti sabato e circa 18 mila la domenica, numeri che confermano la grande partecipazione al Carnevale di Acireale, che è il più bello di Sicilia”. "Buona pure la seconda!- esclama l'assessore al Turismo Enzo di Mauro-. Ai visitatori dobbiamo aggiungere gli Acesi e ieri abbiamo visto davvero un tappeto di gente. Quello che ci rende più orgogliosi, però, è l'apprezzamento che registriamo dalla gente e il coinvolgimento del pubblico, che ieri fino a tarda sera si è davvero divertito in piazza Duomo".

Il bilancio dell’Amministrazione e della Fondazione del Carnevale è positivo. Piazze straripanti durante le esibizioni dei carri allegorici, un tappeto di pubblico che, smartphone alla mano, si stringe intorno alle opere in cartapesta, ad ammirare e immortalare lo spettacolo più atteso. Ma è un Carnevale dai grandi numeri anche per gli spettacoli. Si resta in piazza Duomo a cantare e ballare fino a tarda sera e Il Re degli Ignoranti trascina la folla. Apprezzate da Acesi e visitatori anche le mostre tradizionali. Il Carnevale di Acireale continua e grandi protagonisti delle prossime giornate saranno i giovanissimi e le scuole acesi. Il presidente della Fondazione Nando Ardita si concentra sull’imminente giovedì grasso: “Il Carnevale è la festa dei bambini. Nelle prossime giornate, soprattutto il Giovedì grasso, i più giovani saranno protagonisti attivi del nostro Carnevale, loro sono l’anima e il futuro della manifestazione. Ringraziamo i nostri studenti, i docenti, i dirigenti che partecipano al concorso Scuole in maschera e che metteranno in scena uno spettacolo bellissimo lungo il circuito. Il tema del concorso di quest’anno è Elementi della natura siciliana. Ammireremo i loro splendidi costumi anche sabato e lunedì mattina. Giovedì oltre alle Scuole in maschera, avremo protagonisti del circuito Aci Comics con lo stand e il cosplay contest in piazza Duomo e poi i giochi popolari e lo spettacolo di Social Dance di Joy eRina”.

Tutte le sere lo spettacolo continua in piazza Duomo con i concerti.

PROGRAMMA:

Eventi del 05/02/2024

21:00 Spettacolo musicale BAND STORICHE ACESI (Piazza Duomo)

Eventi del 06/02/2024

21:00 Spettacolo Musicale NEXT GENERATION (Piazza Duomo)

Eventi del 07/02/2024

21:00 Spettacolo Musicale COLORADOS BAND

Eventi del 08/02/2024

10:00 Raduno auto storiche (Piazza Duomo) 11:00 Sfilata auto storiche lungo il circuito 15:00 Stand Cosplay Aci Comics (Piazza Duomo) Dalle 15:00 alle 18:00 Giochi Popolari - (Piazza Garibaldi) 16:00 Sfilata Scuole in Maschera lungo il circuito 18:00 Cosplay Contest Aci Comics (Piazza Duomo) 21:00 Spettacolo Musicale JOEY AND RINA Social Dance (Piazza Duomo)

Al Teatro Maugeri la mostra dei Carri in miniatura sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, sabato e domenica ad orario continuato dalle 9.00 alle 21.30.

Le Maschere isolate saranno in esposizione in piazza Garibaldi sabato e domenica ad orario continuato dalle 9.00 alle 21.30.

La mostra fotografica The Carnival, a cura dell’associazione culturale Switch on Art, sarà visitabile in via Ruggero Settimo sabato 3, domenica 4, sabato 10, domenica 11, lunedì 12 e martedì 13 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 21.30.

La mostra “Vengo anch’io”, curata dall’associazione Filatelica Numismatica Acese sarà visitabile a Palazzo di Città dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00, sabato e domenica ad orario continuato dalle 9.30 alle 21.30.

PROGRAMMA

https://www.carnevaleacireale. eu/it/programma