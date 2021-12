Il Comune di Biancavilla stanzia 25mila euro per il restauro della chiesa del Sacro Cuore

La giunta comunale di Biancavilla ha deliberato lo stanziamento di 25 mila euro, come quota di cofinanziamento, in favore della chiesa del Sacro Cuore per interventi di manutenzione su opere urbanistiche secondarie. Nella chiesa, da mesi, sono in corso lavori di restauro e consolidamento – finanziati dalla Cei - dopo i danni provocati dal terremoto del 2018. "E’ per noi motivo di grande soddisfazione - afferma il sindaco Antonio Bonanno - poter dare un contributo con fondi comunali a una delle chiese storiche della città che grazie alla guida sapiente del suo parroco, Padre Ambrogio Monforte, riesce a coinvolgere centinaia di giovani assieme alle loro famiglie". L'amministrazione ha approvato, inoltre, la delibera che dà il via libera a una serie di interventi per riparare e mettere in sicurezza le strade di contrada Baralotto danneggiate dalle piogge alluvionali del 25 e 26 ottobre scorsi. Al Genio Civile di Catania la Regione Siciliana ha destinato 200 mila euro disponendo, inoltre, la sottoscrizione di un accordo con il Comune di Biancavilla. Un sopralluogo del Genio Civile assieme ai tecnici del Comune di Biancavilla ha stabilito i punti di intervento che saranno inseriti nel lavoro di progettazione. Completata questa fase, lo stesso Genio Civile potrà procedere all’affidamento dei lavori in forma urgente.