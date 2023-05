Il musical “Padre Pino Puglisi. L’Amore salverà il mondo”

Da un’idea del progetto “FAMIGLIE… A TEATRO” promosso dell’ente Collegio Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco, attraverso la firma di Michele Paulicelli, Piero Castellacci e don Giuseppe Calderone, l’Oratorio “Giovanni Paolo II” insieme alla collaborazione dei ragazzi del CE.A.G “Punto a Capo” e della comunità della Cooperativa “Marianella Garcia”, del gruppo teatrale della “Milizia dell’Immacolata di San Giorgio”, dei ragazzi di “Villa Fazio” e dei ragazzi della Fondazione “Cirino La Rosa” hanno dato alla luce la produzione del musical “Padre Pino Puglisi. L’Amore salverà il mondo”, con la direzione artistica di Giovanni Salamone, educatore della Coop. Marianella Garcia.

Il progetto ha coinvolto oltre 50 partecipanti tra bambini, giovani e famiglie che dal mese di febbraio nelle rispettive sedi hanno cominciato le prove dello spettacolo, sotto la direzione artistica di Giovanni Salamone, fino a confluire, nella fase finale, presso il salone polivalente "Victorine Le Dieu" della Fondazione "Cirino La Rosa", per assemblare tutto lo spettacolo. Un meraviglioso mosaico di talenti. Il progetto ha sviluppato un vero e proprio laboratorio sulla legalità. Tanti gli spunti di riflessione sul perdono, la legalità, la libertà e la bellezza del creato e dell’uomo: l’orizzonte del cuore di 3P (Padre Pino Puglisi) ovvero la grande speranza che il sacerdote palermitano, assassinato dalla mafia, ha riposto soprattutto sui giovani nella certezza che “l’Amore salverà il mondo”.

L’ambientazione del musical ha percorso nei testi e nelle coreografie le tappe della vita sacerdotale di Don Puglisi: dalla Parrocchia di Godrano, i boschi della Ficuzza e Rocca Busambra, il Liceo Vittorio Emanuele Il di Palermo, la Parrocchia di San Gaetano nel quartiere Brancaccio di Palermo. La sceneggiatura ha tenuto conto di tante parole e riflessioni di don Puglisi e di tanti fatti e aneddoti raccontati dai testimoni privilegiati. Lo spettacolo è stato presentato presso il salone polivalente "Victorine Le Dieu", martedì 23 maggio 2023, giornata per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa, in due repliche. Nella mattinata è stato proposto un matinèe per gli oltre 500 studenti della scuola secondaria di primo grado degli istituti: "San Giorgio", "V. Brancati", "Pestalozzi", "Fontanarossa" e "Campanella Sturzo". Nel pomeriggio ha avuto luogo una replica per le famiglie, le associazioni,le parrocchie, le agenzie educative del territorio, gli amici, la gente delle zone di San Giorgio, Librino, Trappeto (San Giovanni Galermo). Ringraziamo le istituzioni intervenute per l'evento. Nella replica del pomeriggio ci ha onorato della sua presenza l'autore del musical, Don Giuseppe Calderone, che da Palermo è voluto venire a Catania per assistere al lavoro eseguito dai tanti giovani coinvolti. Padre Pino Puglisi amava dire: "E se ognuno fa qualcosa allora possiamo fare molto". Noi aggiungiamo, oggi, a questa frase: "Davvero".