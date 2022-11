Il Natale degli italiani tra pianificazione e sperimentazione in cucina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Le festività sono dietro l’angolo e impazzano già le liste per i regali da mettere sotto l’albero... e non solo! Natale porta con sé gioia di stare insieme e condivisione ma la preparazione di pranzi, cene e cenoni durante le festività può rappresentare anche un momento piuttosto impegnativo, a causa dei ritmi frenetici dei vari preparativi. HelloFresh, il rivoluzionario servizio di box ricette a domicilio, ha commissionato una survey a YouGov con l’obiettivo di capire gli stati d’animo e le tendenze degli italiani nei confronti del Natale. Il Natale si pianifica già a inizio dicembre… anche in fatto di budget Lo spirito natalizio – con preparazioni annesse – inizia ad essere percepito già intorno al ponte dell’Immacolata dal 40% degli intervistati; dato utile per capire le tempistiche di pianificazione dei regali e pasti in vista delle festività. E non è tutto: ben il 56% degli Italiani dichiara di pensare con largo anticipo ai regali e alle ricette da presentare nelle varie occasioni con amici e parenti; percentuale che spiega perché 2 individui su 5 reputano il periodo delle festività stressante e impegnativo. Non solo preparazione anticipata, ma anche budget preciso: infatti la maggior parte dei nostri connazionali (2 su 3) stabilisce un tetto di spesa ben determinato in modo che i diversi impegni che caratterizzano il periodo non incidano in maniera negativa sul bilancio di fine anno. Gli sprechi, in particolare, rientrano tra i comportamenti che preoccupano gli italiani, come affermano 2 persone su 3. “HelloFresh aiuta a ridurre al minimo gli sprechi, pre-porzionando tutti gli ingredienti nelle giuste quantità e approvvigionandoli in base alle richieste effettive di acquisto - afferma Stefano Cracco, Co-Managing Director e Chief Operating Officer HelloFresh Italia – Inoltre, grazie alla semplice pianificazione settimanale delle ricette (con le sue 5 preferenze disponibili e le 17 ricette che cambiano ogni sette giorni), il nostro servizio non solo costituisce un’ottima soluzione per riunire intorno alla tavola delle feste la famiglia proponendo piatti calibrati e sfiziosi, ma aiuta anche a monitorare al meglio la spesa per i pasti, spendendo solo quello che serve”. Il Natale è convivialità a casa, ma con un twist innovativo E proprio la casa il luogo preferito dagli italiani per celebrare le festività, con oltre il 40% pronto a scambiarsi regali e stare assieme nella propria dimora. La convivialità a Natale si conferma uno dei trend imprescindibili, infatti circa 6 persone su 10 organizzano o partecipano a pranzi e/o cene per stare in compagnia. Quando si pensa al cibo da proporre alle tavolate natalizie, assistiamo a una decisa tendenza verso la sperimentazione: anche se resta uno zoccolo duro di un 33% che preferisce seguire la tradizione e tende a mangiare solo i grandi classici della cucina italiana, troviamo un 33% che preferisce proporre ricette nuove e il restante 33%, pur amando i piatti della tradizione, decide di alternarli con qualche soluzione gastronomica più innovativa. “I trend culinari in Italia in occasione delle festività sono interessanti - continua Stefano Cracco, Co-Managing Director e Chief Operating Officer HelloFresh Italia - in quanto delineano un Paese che, con il proprio retaggio gastronomico riconosciuto in tutto il mondo, si apre anche a nuove ispirazioni in cucina. HelloFresh rappresenta un aiuto utile perché in grado di portare quel pizzico di novità e di curiosità. Da ricette classiche con un twist innovativo fino a piatti esotici per testare sapori inediti, le meal box di HelloFresh, anche grazie ai 6 semplici step da seguire, garantiscono un risultato sorprendente”. Le ricette Gourmet, da poco lanciate in Italia da HelloFresh, con ingredienti premium e accostamenti da chef direttamente a casa, sono la soluzione ideale per portare a tavola pietanze gustose in grado di mettere d’accordo i diversi tipi di commensali riuniti attorno alla tavola natalizia. “Lonza glassata con chutney di prugne, frittelle di patate e pancetta, spinacino e nocciole”. Protagonista assoluta è la lonza di maiale, taglio gustoso per la quantità di grasso sufficiente a renderlo morbido. Goloso plus di questa ricetta il chutney, tipo di condimento contenente un misto di spezie e frutta, in questo caso le prugne, che arricchisce la carne e guarnisce le frittelle di patate e pancetta. Piacevole la presenza delle nocciole, tostate come guarnizione croccante a fine preparazione. “Salmone nel bacon su crema di patate al rosmarino, porri e pere al burro e rosmarino”. Una proposta che unisce la delicatezza del salmone con lo sprint del bacon, rosolati insieme in padella per esaltare i reciproci gusti. Questi due ingredienti sono accompagnati da una soffice crema di patate e da un contorno di pere caramellate che, con la loro punta dolce, contrastano alla perfezione la sapidità del bacon. E ora non resta che una buona dose di spensieratezza per arrivare a fine dicembre con maggior tranquillità.