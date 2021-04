Il Partito Animalista denuncia la presenza di processionaria al parco di San Giovanni La Punta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Emergenza processionaria al parco comunale di San Giovanni La Punta. La processionaria rappresenta un serio problema per l’incolumità dei bambini e soprattutto degli animali. Eppure al comune di San Giovanni La Punta sembrano ignorare il problema. I pini del parco, sotto i quali giocano i bambini, sono praticamente infestati, con inevitabile pericolo per i più piccini. In alcuni punti del parco la processionaria ha anche raggiunto il terreno, diventando estremamente pericolosa per gli animali. Sull’emergenza processionaria al parco comunale di San Giovanni La Punta è intervenuto il Partito Animalista Italiano: "L’emergenza processionaria è ormai evidente a tutti, nella totale indifferenza del comune che avrebbe dovuto provvedere alla disinfestazione nei tempi giusti. – ha spiegato Patrick Battipaglia dirigente regionale del Partito Animalista Italiano – Chiediamo, pertanto al Sindaco di intervenire immediatamente. Il parco comunale va chiuso al pubblico e va sottoposto a disinfestazione. Solo allora – prosegue Patrick Battipaglia - potrà nuovamente essere fruibile al pubblico. Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30 ottobre 2007, pubblicato nella GU n. 40 del 16/02/2008, dispone all’articolo 1 che la lotta contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa è obbligatoria nelle aree in cui i Servizi Fitosanitari Regionali, competenti per territorio, stabiliscono che la presenza dell’insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo. Lo stesso Decreto ministeriale prevede all’art.4 che, nel caso di rischi per la salute delle persone e degli animali, gli interventi di profilassi siano disposti dall’Autorità sanitaria competente secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale. Pertanto – conclude Patrick Battipaglia - nelle aree urbane, periurbane e turistiche o comunque frequentate dalle persone, a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto, la competenza non è più del Servizio Fitosanitario Regionale ma del Sindaco competente per territorio".