Il PD aderisce al Catania Pride: appuntamento sabato in piazza Cavour

Il Partito Democratico etneo annuncia l'adesione al Catania Pride, in programma sabato 16 giugno alle ore 17 in piazza Cavour. "Assistiamo ad un attacco costante da parte del centrodestra alla libertà di autodeterminazione, un attacco strumentale che serve a distrarre gli elettori e un'impostazione di pensiero retriva che vorrebbe imporre un unico modello di vita e di famiglia, - si legge nella nota del PD - senza tenere conto dei desideri e delle aspirazioni di ciascuno. Lottiamo al fianco delle famiglie arcobaleno contro chi pensa che possano esistere figli di serie A e figli di serie B. La stella polare del nostro agire politico è l’uguaglianza, - continua ancora il comunicato - per questo il PD sarà sempre in prima linea contro ogni forma di discriminazione. Pensiamo ad un modello di società più sicura per tutti e siamo convinti che siano l'accoglienza e l'allargamento dei diritti il cemento della sicurezza. Scegliamo di stare dalla parte di coloro che lottano per una società più giusta e più libera, aderiremo convintamente al Catania Pride".